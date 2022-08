Ilary Blasi lascia Cortina (e gli amici), va a prendere Isabel a Sabaudia: come proseguiranno le vacanze

Prosegue senza sosta l'estate itinerante di Ilary Blasi. La conduttrice ha salutato Cortina, dove ha trascorso qualche giorno di relax insieme agli amici. Attraverso il suo attivissimo profilo Instagram, Ilary si mostra sorridente, fa una linguaccia e saluta i posti che ha visitato sulle Dolomiti. Fra gli scatti pubblicati, anche una tavolata di amici, quasi a voler rendere chiaro a tutti da chi era composta la sua compagnia in montagna.

Ilary Blasi, dove va in vacanza?

Ma come proseguirà l'estate di Ilary? La prima tappa dovrebbe essere Sabaudia, dove andrà a prendere la figlia più piccola, Isabel. Non è chiaro se per l'occasione ci sarà un incontro con l'ormai ex marito Francesco Totti. E poi di nuovo in viaggio: la showgirl probabilmente trascorrerà il resto del mese in una casa in campagna. Dopo la fuga in Tanzania, il mare a Sabaudia e i monti di Cortina, la Blasi sembra non avere nessuna intenzione di tornare a Roma. Per restare lontana dal gossip e per proteggere quanto più possibile i figli da tutte le voci che circolano sulla loro famiglia.