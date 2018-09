Ilenia Lazzarin incinta: «La gioia più grande. Ora totonomi, il vincitore proclamato su Instagram»

Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 17:42

Ilenia Lazzarin è incinta. L'attrice, che nella fiction “Un posto al sole” interpreta Viola Bruni ha dato l’annuncio dal suo account instagram.Ilenia Lazzarin è al sesto mese di gravidanza dalla relazione suo compagno Roberto Palmieri e ha pubblicato sul social una foto che la vede radiosa col pancione, accompagnata dalla didascalia: «La gioia più grande nella vita! ❤️ Un dono che solo #DIVINO può essere, che la natura ha voluto regalarci!!! ❤️❤️❤️ Io&Roberto aspettiamo una nuova VITA, composta da Me & Lui.(speriamo beneeee 😅😅😅)».I followers l’hanno naturalmente sommersa col loro affetto e la Lazzarin ha voluto ringraziare con un altro scatto e lanciando il toto nomi: «GRAZIE GRAZIE GRAZIE 😊🌸infinite per tutti i messaggi di affetto che mi state mandando!!!!! - ha scritto sul social - 🌷🌷🌷Ora nasce il TOTOSCOMMESSE:Maschietto💙🍼 o Femminuccia💝🤰🏼 ? Mi raccomando non fate #totoscommesse clandestine che il vincitore sarà proclamato qui sulle instastories a breve... #cameriniRai».