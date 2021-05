Sposa lascia il marito sull'altare perché non sa la tabellina del due: «Ha mentito sulla sua istruzione»

Tra i tanti motivi per mandare a monte un matrimonio all'ultimo istante, quello di due (ormai ex) futuri sposi in India è senza dubbio uno dei più singolari di sempre. Proprio durante la cerimonia, lo sposo è stato lasciato dalla futura moglie perché non sapeva la tabellina del 2.

È accaduto lo scorso week-end in un villaggio del distretto di Mahoba, nello Stato dell'Uttar Pradesh. Come riporta Tribune India, tutto era pronto per la celebrazione di un matrimonio combinato e le famiglie degli sposi si trovavano già nella sala adibita per la cerimonia. All'improvviso, però, la sposa ha abbandonato il Mandap, il tradizionale baldacchino in cui le coppie indiane vengono unite in matrimonio, intimando al futuro marito di recitare la tabellina del 2. L'uomo non ha saputo rispondere e la donna, furiosa, se ne è andata.

Come riporta la stampa locale indiana, la sposa nutriva da tempo forti dubbi sull'attendibilità dell'istruzione dichiarata dal futuro marito. Le famiglie hanno provato a far tornare sui propri passi la sposa, ma è stato tutto inutile. Un cugino della sposa ha spiegato: «La famiglia dello sposo ci ha tenuti all'oscuro e ci ha mentito sui suoi titoli di studio. Per quel che ne sappiamo, potrebbe non essere nemmeno andato a scuola. Siamo stati imbrogliati, ma la mia coraggiosa cugina se n'è andata, senza temere ripercussioni o tabù sociali». Nonostante il matrimonio sia naufragato ancora prima di essere celebrato, le famiglie degli sposi hanno raggiunto un accordo pacifico che prevede la restituzione di regali e gioielli che la coppia si era scambiata per celebrare il fidanzamento.