La sexy modella Ines Trocchia torna single: addio a Stefano Berretti, la nuova fiamma è AD

La sexy modella Ines Trocchia torna single: finita la convivenza con Stefano Berretti, solo pochi mesi fa erano stati ospiti dalla D'Urso per parlare della loro relazione. Non sono noti i motivi della rottura, ma a confermarlo é la stessa sui propri social, postando una storia con un mazzo di Rose firmate AD; il popolo del web ha ipotizzato diversi nomi, ma al momento nulla di concreto.







Nel frattempo la modella è sempre in forma smagliante e sfoggia sui social un fisico perfetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA