Instagram, Enrico Nigiotti è super hot: il tuffo in tanga alle Maldive fa il boom di like

Ultimo aggiornamento: 17:39

Il tuffo in tanga dialle Maldive «spacca» Instagram . Il cantante diha postato uno scatto piccante sul suo profilo Instagram. Nell'immagine, l'artista livornese si tuffa nelle acque cristalline delle Maldive con il costume maschile a mo' di tanga.Enrico Nigiotti cinguetta: «Sobrietà (olio su tela) #billyelliotnontivedonemmeno». Tra i commenti anche un'ironica, che posta quattro faccine emoticon allibite. I fan apprezzano con una pioggia di like.L'artista in Amore è: «Forse un giorno ce ne andremo lì. Sopra a quell'isola da tanti soldi. Bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi». E vista la gioia che traspare dal tuffo del cantante, quell'isola Nigiotti pare proprio averla trovata.