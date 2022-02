Irama, la timida confessione del cantante a Domenica In: «Sono fidanzato»

Irama, ospite a Domenica In, stupisce tutti: «Sono fidanzato». Reduce dal festival di Sanremo 2022 con la sua "Ovunque sarai" fa una rivelazione inattesa. Da sempre poco avvezzo al gossip, alla domanda di Mara Venier «Ma te hai qualcuna? la morosa?» Irama ha risposto sorridendo con un timido «Sì».

«Non ti ho mai visto da solo, hai tante fan intorno » ribatte Venier. «Dai sono giovane» conclude Irama che in passato è stato fidanzato con l'influencer Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di "Uomini e donne". Da qualche anno Irama è legato a Victoria Stella Doritou ma, nonostante la popolarità, però, Irama non ama riempire le pagine di cronaca rosa con il suo privato, ma preferisce che i riflettori siano puntati sulla sua musica.