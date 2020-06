Fase 3, vacanze a Ischia: sull'isola l'ambasciatore di Israele e la coppia Zingaretti-Ranieri

L'ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar, è arrivato stamattina ad Ischia per una visita privata; il diplomatico è sbarcato poco prima delle 13.00 da una nave di linea proveniente da Napoli accompagnato dalla scorta e trascorrerà una giornata sull'isola. Da alcuni giorni sono in vacanza ad Ischia, nel caratteristico borgo di Sant'Angelo, anche gli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA