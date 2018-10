Elisa Isoardi, il dramma del tumore: «Io operata, ho rischiato di perdere la voce»

lasciata da Antonella Clerici. La conduzione a La prova del Cuoco della Isoardi, infatti, non ha ragigunto gli ascolti di un tempo registrati dalla Clerici. Il format, scelto dalla nuova conduttrice, forse con troppo poche ricette, pare non essere piaciuto ai telespettatori.

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho scoperto di avere un tumore». In una intervista al settimanale DiPiù, Elisa Isoardi, la conduttrice de "La prova del cuoco" racconta i terribili momenti della scoperta di un tumore alle corde vocali. «Era un grosso polipo che stava compromettendo la mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce».«La paura è stata tanta - spiega la conduttrice -. Anche se nella maggior parte dei casi questo tumore risulta benigno, non va sottovalutato. L’intervento molto delicato e in anestesia totale, durante il quale il medico ti entra nella gola ed esporta il polipo, è riuscito perfettamente. Il materiale tumorale, per fortuna, è risultato benigno. Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l’operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali. Allenamento che seguo tuttora andando dalla logopedista».E così dopo l'operazione la Isoardi si è impegnata nel suo nuovo ruolo di conduttrice in uno dei programmi più popolari della tv. Un'eredità non facile, la sua,