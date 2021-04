Isola dei Famosi, Ilary Blasi troppo sexy? Spacco vertiginoso e scollatura da urlo

Fasciata in un lungo abito di velluto, con uno spacco vertiginoso e taglio strategico che fa intravedere il seno, la conduttrice ha lasciato il pubblico a bocca aperta. La decima puntata dell'isola dei Famosi 2021 si apre con Ilary Blasi in versione super sexy. Uno chignon alla Eva Kant che esalta il suo viso, un abito blu elettrico in velluto, comprensivo di guanti, che la avvolge nelle sue curve da pin-up, esaltando una bellezza ormai nota, ma che lascia anche ampio spazio alla fantasia. Oltre allo spacco vertiginoso che mette in mostra le gambe, l'abito ha un taglio strategico, che va dalla vita in sù, fino alla spalla sinistra, che lascia intravedere maliziosamente la curva del seno, senza risultare in alcun modo volgare.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Akash Kumar a Domenica Live: «Ho preso tre antidepressivi e...

Ma un particolare non è sfuggito, le inquadratre sulla conduttrice questa sera sono particolarmente "movimentate". La camera si alza e si allontana improvvisamente: un caso, oppure una "censura" imposta dall’orario e da un vestito veramente sexy. E spesso la conduttrice parla con le mani giunte, messe all’altezza delle sue trasparenze: che all’improvviso si sia resa conto di quanto abbia osato? O è solo un modo per giocare con il pubblico?