Isola dei Famosi 2022, Melandri e la crisi familiare: «Avevo un'altra donna, ma mia moglie ha incassato il colpo. Ora so dove stare»

Marco Melandri sbarca su L'Isola dei Famosi 2022 da single e fa scoppiare il gossip. Di Marco si sapeva che era sposato con Manuela Raffaeta, una modella con cui è legato da diverso tempo e con cui ha una figlia, ma la sua scheda di presentazione nel reality di Ilary Blasi, in cui si legge "single", fa accendere i rumors.

Prima di approdare in Honduras era stato lo stesso ex campione di Moto Gp, un po' obbligato dalla bomba esplosa, che attraverso un post Instagram aveva voluto mettere in chiaro la sua situazione sentimentale.

«Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente. Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non piu amore e allegria.. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia… Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili… Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’ uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava…». Ora però si diceva pronto a ricominciare il pilota: «Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita… Non so se sia debolezza o caraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!!»

Cosa è successo

Insomma la crisi c'è stata, un'altra donna anche, ma da tre puntate Manuela è in studio a sostenere Marco. Quindi pace fatta in casa Melandri.

«Non è un segreto - spiega stasera a L'Isola dei Famosi - con mia moglie le cose non andavano e abbiamo deciso di separarci per un anno anche per il bene della bambina. Tutto è iniziato perché Emanuela aveva dei problemi, e io man mano non volevo più tornare a casa. Poi sai gli uomini si fanno prendere dagli istinti più facilmente. Nel mentre ho avuto una storia con un'altra ragazza. Ci tengo a dire che io sono adato via e poi ho iniziato un'altra storia. Quando sono rientrato a casa avevo comunque un'altra storia e non era rispettoso per nessuno. Ho dato un taglio netto, avevo difficoltà, mi veniva da prendermi le colpe per i malesseri altri. A un certo punto però la bambina (Martina) non era più brillante e lì ho capito che qualcosa non andava».

Matrimonio salvato

Melandri ha deciso quindi di riprendere i rapporti con la moglie: «Abbiamo ricominciato a vederci - ha spiegato - lei è stata una forza della natura, quando ho preso un'altra strada ha saputo incassare il colpo». Melandri poi ha aggiunto: «La vita è imprevedibile, quest'estate facevo altri progetti con un'altra persona alla quale ho fatto molto male - ha ammesso - ho conosciuto una nuova Manuela e ho capito che il mio posto era quello».