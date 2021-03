Isola dei Famosi 2021, Giovanna Abate e il flirt segreto con Akash Kumar: «Una frequentazione partita a bomba»

All’Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar è stato eliminato, ma nonostante questo si continua a parlare di lui, stavolta per via del flirt con Giovanna Abate, ex tronista di “Uomini e donne”.

Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021 aveva fatto capire di dover superare una storia d’amore finita durata 7 anni, ma è stata la stessa Giovanna Abate a confermare a “Casa Chi”, su Instagram, la relazione con l’ex naufrago: «L’ho conosciuto dicembre – ha raccontato l’ex tronista - e abbiamo trascorso le vacanze di Natale insieme. Anche io so che viene da una delusione d’amore e so che ha delle cose da risolvere con se stesso. Tra noi c’è un legame speciale, Ci siamo stretti fin da subito Akash è una persona particolare, ma ha un animo buono e questo ha fatto subito leva su di me. Sono andata oltre i suoi grandi e bei occhioni ed è cominciata una frequentazione, che non è ancora amore, ma una bellissima conoscenza. Ci sentiamo ancora».

La frequentazione tra Akash Kumar e Giovanna Abate, per questioni geografiche, non è stata semplice: «Io sto a Roma, lui a Milano, é stata una frequentazione che è partita a bomba, però non ci siamo potuti vedere molto: ci siamo visti a capodanno e poi ci siamo sempre sentiti. Conoscevo un Akash che un giorno mi portava una realtà e poi era un’altra. Però erano tutte cose che facevano parte di una conoscenza e anzi vederlo all’Isola mi sarebbe servito per conoscerlo meglio...».