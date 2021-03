Isola dei Famosi 2021, Jeda il fidanzato di Vera Gemma: «Ecco come è nato il nostro amore»

Vera Gemma è sull’Isola dei Famosi 2021 e il fidanzato Jeda è a casa che l’aspetta. Una coppia che ha incuriosito anche per la differenza d’età, le 50 primavere di lei contro i suoi 22 anni, e ora Jeda svela come è nato l’amore con Vera Gemma: «L’ho contattata su Instagram - ha raccontato - poi ore in videochiamata...».

APPROFONDIMENTI ALL'ATTACCO Isola dei Famosi 2021, Valerio Scanu contro Akash Kumar: «Mi ha... ISOLA DEI FAMOSI Isola dei Famosi, Riccardo Fogli sbotta contro Marina La Rosa:...

Come già rivelato durante le dirette dell’Isola dei Famosi 2021, Jeda ha conquistato Vera Gemma durante il lockdown da Covid attraverso i social: «L’ho contattata per primo io su Instagram – ha svelato ospite di “Casa Chi” su Instagram – Abbiamo parlato ore, in videochiamata. Mi sono molto affezionato, è la persona più speciale che ho in questo momento e ho capito fin da subito che non era una delle tante».

La differenza d’età non spaventa Jeda: «Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei».