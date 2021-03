Isola dei Famosi, il Visconte Ferdinando Guglielmotti abbandona il reality definitivamente

Ferdinando Guglielmotti abbandona L’isola dei Famosi 2021. Il Visconte Federico Guglielmotti è il primo naufrago a decidere di abbandonare l’Isola dei Famosi 2021: era stato eliminato nella seconda diretta serale dal televoto contro Drusilla Gucci e poi aveva accettato di continuare il gioco su Parasite Island, ma la voglia di tornare a casa ha avuto la meglio.

ISOLA DEI FAMOSI 2021, FERDINANDO GUGLIELMOTTI ABBANDONA IL REALITY

Ferdinando Guglielmotti ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2021. Eliminato dal televoto nella seconda diretta serale ha poi accettato la proposta di Ilary Blasi di continuare il gioco su Parasite Island, assieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, prendendo il posti di Marco Maddaloni. Nonostante l'impegno preso Ferdinando Guglielmotti, già in verità indeciso, ha svelato nel daytime di oggi di voler lasciare definitivamente l'Honduras per tornare in Italia. Il naufrago quindi dice addio all’Isola dei Famosi 2021 e le sue avventure che, come ha spiegato, sono davvero troppo lontane dal suo stile di vita.

