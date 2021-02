Ivana Icardi incinta, chi è il compagno conosciuto al Grande Fratello: «Ora gli amori della mia vita sono diventati due»

Ivana Icardi è incinta. Ivana Icardi, sorella dell’attaccante del Psg Mauro Icardi, nota in Italia per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello, ha dato il lieto annuncio ai suoi fan dal suo account Instagram.

GRANDE FRATELLO, IVANA ICARDI INCINTA

Ivana Icardi, ex protagonista del Grande Fratello, dal suo account social ha postato una foto che la vede assieme al fidanzato Hugo Martin Sierra, mentre mostra felice l’ecografia: “Ora – scrive nelle didascalia - gli amori della mia vita sono diventati due ...”

Ivana Icardi e Hugo Martin Sierra si sono innamorati in tv, sotto i riflettori “Supervivientes” edizione 2020, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. La piccola si chiamerà Giorgia e Sierra è già padre di un altro figlio, avuto dalla sua ex compagna Adara Molinero, anche lei conosciuta in un reality.

Durante la sua partecipazione al “Grande Fratello” Ivana Icardi ha parlato del suo rapporto col calciatore fratello Mauro Icardi, a suo dire rovinato dalla moglie Wanda Nara, colpevole di averli allontanati. Accuse a cui Wanda Nara rispose muovendosi per vie legali…

IVANA ICARDI INCINTA, CHI E' HUGO MARTIN SIERRA

Hugo Martin Sierra ha partecipato e vinto l’edizione numero 17 del “Grand Hermano”, dove ha conosciuto la coinquilina Adara Molinero, da cui nel 2019 ha avuto il suo primo figlio. La loro storia d'amore finisce perché nello stesso anno Adara partecipa al Grand Hermano Vip, dove intreccia una love story con Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, sostenendo che la relazione con Hugo fosse ormai in crisi da tempo. Sierra, 47 anni, ha poi conosciuto Ivana Icardi (25), ora incinta, durante l’edizione 2020 di “Supervivientes”, la nostra "Isola dei Famosi".

