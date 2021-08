Jacobs, chi è la compagna Nicole Daza: la figlia (a 6 mesi) ha già un profilo Instagram

Altro che Ferragnez. La coppia social del momento sono Marcell Jacobs e Nicole Daza . Lui, l'uomo più veloce del mondo, l'atleta che ieri con l'oro nei 100 metri ha portato per la prima volta l'Italia al primo posto sul podio e lei, italo ecuadoregna, compagna sempre presente che ha saputo sostenerlo anche nei momenti più difficili.

APPROFONDIMENTI TOKYO 2020 Jacobs, l'orgoglio di essere italiano:«In Texas sono solo... TOKYO 2020 Jacobs, la mamma fa festa:«Così Marcell si è... TOKYO 2020 Jacobs, la mental coach e i segreti:«Si bloccava, ora non si...

Stanno insieme dal 2018, hanno due figli: Anthony, nato nel 2019, e Meghan, l’ultima arrivata in casa Jacobs. L’atleta, però, era già papà di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni da una relazione precedente. I due si sono conosciuti circa tre anni fa. L'incontro? "A Milano, in discoteca", ha raccontato Nicole. E da allora non si sono più lasciati. La coppia vive a Roma, in zona Collina Fleming.

Jacobs, chi è il padre veterano di guerra: «Per anni non è esistito ora ci parlo con Google»

I bimbi influencer

Nicole, romana, "fashion girl", come ama definirsi, è molto attiva sui social: su Instagram, ha un profilo aperto che conta 13 mila folllower ma scommettiamo che continueranno a crescere in questi giorni di notorietà. Tante le foto della vita lussuosa che condivide con Marcell. L'ultima in barca: «Se so cos'è l'amore è grazie a te», scrive postando un'immagine che la ritrate in costume Versace. Fisico scolpito e tatuatissimo, la moda è il suo pallino. Un po' Kardashian per lo stile prorompente, ama sfoggiare look firmati: Gucci, Givenchy, Dior. E non risparmia nenche i suoi figli che (neanche a dirlo) hanno già due profili Instagram. La piccola a 6 mesi ha già 420 follower, Anthony invece a 1 anno è più navigato e può contare su 800 fan. E sono giù due piccoli influencer, fasciati in tutine griffatissime.

La coppia ha sempre mantenuto uno stretto riserbo sulla loro vita privata. Secondo i ben informati sembra che Nicole fosse impiegata come dipendente dell’Outlet di Serravalle mentre ora vive a Roma, accanto al suo compagno, inserito nel gruppo sportivo della Polizia di Stato. Di certo la sua vita ora è cambiata.