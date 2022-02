James Rodriguez, flirt con Karol G: «E posso tornare anche in Europa»

È tornato a far parlare di sé James Rodriguez, il fantasista della nazionale colombiana che da qualche mese ha lasciato l'Europa per trasferirsi all'Al-Rayyan, club calcistico di Doha. L'ex Real Madrid ha parlato dei tanti rumors che lo vorrebbero accompagnarsi alla cantautrice colombiana Karol G, una delle star più influenti del pianeta in questo momento: «So che ne parlano tutti, ma in realtà sono single in questo momento. Non ho nessuna relazione» ha smentito su Twitch James.

Il fantasista, che era stato accostato anche al Napoli di Carlo Ancelotti qualche anno fa per l'ottima relazione con l'allenatore italiano, ha parlato anche di calcio. «Qui ho giocato tante partite, segno, faccio assist e gioco con continuità. Sono venuto qui per ritrovare il ritmo» ha spiegato. Ma tornare a giocare in Europa è un'idea? «Perché no, posso ancora dire la mia in Europa. Volevo restare all'Everton ma Benitez non voleva contare su di me. Fino all’ultimo giorno sono stato super professionale e mi sono allenato al massimo. Anche gli Stati Uniti per me sarebbero una buona opzione» ha spiegato il colombiano.