Jane Alexander, le foto in intimo scatenano gli haters. Lei li gela: «Fiera del mio corpo da 46enne»

Lunedì 3 Giugno 2019, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 18:31

non granisce le critiche suicon l’accusa di mostrarsi troppe volte in déshabillé e risponde per le rime. L’ex gieffina della versione vip, che durante il reality ha lasciato il fidanzato Gianmarco Amicarelli per l’ex velino Elia Fongaro per poi fare marcia indietro, ha postato un scatto ine una follower ha sottolineato che questa era ormai un’abitudine “manco fosse una quindicenne con il fisico da pin up”.La risposta di Jane non si è fatta attendere: “Io semplicemente – ha scritto su Instagram - penso e sostengo che le donne di ogni età possano sentirsi sensuali e fare foto con o senza vestiti. Senza imbarazzo alcuno. Perché non smettiamo ne di essere donne, ne di fare l'amore alla mia età, te lo assicuro. Anzi, li facciamo meglio di prima, fidati:) se ti da fastidio chiediti perché il corpo di una 15enne, quindi minorenne, invece non ti da fastidio. Pensaci. Il problema è solo tuo. Io non ho la sindrome di Peter Pan. Io semplicemente sono fiera del mio corpo da 46 enne. Stop. Non posto solo foto seminuda. Ripeto, se ti da fastidio salta, guarda altrove. Ma “questa ha un problema” dillo guardandoti allo specchio la prossima volta”...".