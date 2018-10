Jason Biggs di American Pie nudo su Instagram: ma è una foto che appartiene al passato

Sabato 20 Ottobre 2018, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 18:30

Il protagonista assoluto della saga di American Pie, Jason Biggs, completamente nudo e carponi in una stanza. Questo scatto, postato su Instagram dalla moglie dell'attore, Jenny Mollen, ha scatenato diverse reazioni, alcune molto preoccupate, anche perché Jason Biggs non appare proprio al top della forma.Per fortuna, si tratta di uno scatto risalente a oltre un anno fa, quando Jason Biggs, famoso anche per aver partecipato a Orange is the new black, aveva ancora diversi problemi di alcolismo. Nella foto, Jason Biggs indossava solo un paio di scarpe e appariva decisamente stordito dall'alcol.Oggi, invece, Jason Biggs è un uomo nuovo: lo scorso 11 ottobre ha postato, sul proprio account Instagram, una medaglia concessagli dall'associazione degli Alcolisti Anonimi per festeggiare il primo anno passato senza consumare alcol. Il diretto interessato aveva spiegato: «Avevo già provato a uscirne cinque anni fa, ma la mia ossessione con l'alcol e la droga era troppo difficile da gestire. Questa è una faccenda difficile e, dopo tanta fatica, sono riuscito a raggiungere questo traguardo. Non sono mai stato così orgoglioso in tutta la mia vita. Se anche voi state lottando, sappiate che c'è chi può aiutarvi. Non vergognatevi, possiamo farcela». Una bella notizia per i tanti fan di quello che sarà sempre l'imbranato, ma dolcissimo, Jim Levenstein.