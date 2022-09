MacKenzie Scott, filantropa miliardaria che negli ultimi anni ha donato ingenti somme del suo patrimonio, dopo essersi separata nel 2019 dal fondatore e proprietario di Amazon , Jeff Bezos, ha chiesto il divorzio dal suo secondo marito, un insegnante di scienze che ha sposato nel 2021.

È durato poco il secondo matrimonio con Dan Jewett, un professore di Seattle, ma ora è finita anche questa storia: la donna, una delle persone più ricche al mondo, ha già chiesto il divorzio. Lo rivelano i media Usa.

L'istanza è stata presentata lunedì nella contea di King, a Washington, 18 mesi dopo l'annuncio del matrimonio tra Scott e Dan Jewett, scrive il Washington Post. L'istanza chiede che i beni della coppia siano divisi in base a un contratto di separazione, i cui dettagli non sono stati inclusi nell'istanza. Anche Jewett e il suo avvocato hanno firmato la richiesta, riportata per la prima volta dal New York Times.

Il divorzio Gates/ Melinda e le altre, il volto nuovo del potere

Nel 2019, Scott e il fondatore di Amazon Jeff Bezos (che possiede anche il Washington Post) hanno posto fine al loro matrimonio durato 25 anni, e Scott ha ottenuto circa il 4% di Amazon, l'azienda all'epoca valeva circa 36 miliardi di dollari. Da allora, la Scott ha donato la sua fortuna a un ritmo sorprendente: si stima che in tre anni abbia donato 12 miliardi di dollari a più di 1.200 gruppi, come ha riportato il Times a marzo.

Jeff Bezos, nell'accordo di divorzio, mantiene il 75% delle azioni Amazon che deteneva con Scott. L'indice dei miliardari di Bloomberg stima il patrimonio netto della Scott a 28,9 miliardi di dollari, rendendola la 39esima persona più ricca della lista.

L'avvocato di Scott non ha risposto immediatamente alle richieste di commento sulla richiesta di divorzio. Attraverso un assistente legale, l'avvocato di Jewett ha rifiutato di commentare.

Il matrimonio della coppia è stato reso pubblico nel marzo 2021, quando Jewett - all'epoca insegnante di scienze presso la Lakeside School di Seattle, dove i figli di Scott hanno frequentato le lezioni - ha pubblicato una lettera sul profilo di Scott di Giving Pledge, un movimento di filantropi che si impegnano a devolvere la maggior parte del loro patrimonio a cause benefiche, durante la loro vita o nel loro testamento.

Amazon e Jeff Bezos sfidano Elon Musk con l'aiuto di Colleferro: Arianespace e Avio nel più colossale accordo spaziale di sempre sui satelliti per Internet

Nella lettera, Jewett aveva scritto di essere stato un insegnante per la maggior parte della sua vita e di aver imparato dalla «generosità di coloro che mi circondano».

«E ora, per una felice coincidenza, sono sposato con una delle persone più generose e gentili che conosca, e mi unisco a lei nell'impegno di trasmettere un'enorme ricchezza finanziaria per servire gli altri», scriveva.

La lettera è ora scomparsa dal sito, così come il nome di Jewett. Anche una foto di lui e Scott in posa insieme è stata sostituita da una foto solo di Scott. La pagina dell'autrice di Scott su Amazon, dove sono presenti i suoi due romanzi, non menziona più "suo marito Dan", come ha riportato il Times.