Jennifer Aniston e la rottuta con Brad Pitt per Angelina Jolie: «Sono stata colpita da una pugnalata al cuore»

Jennifer Aniston e la rottura con Brad Pitt a causa di Angelina Jolie. L'ex volto di Friends è tornata a parlare del doloroso momento in cui il marito l'ha lasciata per l'attrice conosciuta sul set di Mr. & Mrs. Smith. «Sono stata colpita da una pugnalata al cuore».Nonostante il divorzio, Jennifer Aniston ha sempre mantenuto un profondo rapporto d'amicizia con Brad Pitt. Ma in un'intervista rilasciata al Mirror , ha ripercorso quei duri momenti, raccontandosi a cuore aperto: «Sono stata colpita da una pugnalata al cuore. Quando ho saputo della notizia ho pianto e scosso la testa per diversi minuti. Ero troppo ferita per dare una risposta. Ho scelto di credere al mio ex marito, non ho voluto credere a tutti i gossip che ho letto sulla loro relazione. Ma ho provato anche rabbia, dolore e imbarazzo. Dopotutto sono stata sposata con Brad Pitt e il nostro legame era molto sincero. Quando li ho visti insieme per la prima volta con Maddox ho ceduto alle mie emozioni. Non sono un robot. In quel momento non mi sono sentita una donna completa».Nel 2015, Jennifer Aniston sposa Justin Theroux, da cui si è separata lo scorso anno. Oggi si dichiara single.