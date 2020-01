Jennifer Aniston e Brad Pitt, il ritorno di fiamma fa impazzire tutti: «Si sono visti in gran segreto più volte»

Quella che sembrava una speculazione della stampa 'rosa' ed una suggestione dei fan più romantici, potrebbe essere un'ipotesi piuttosto plausibile: Jennifer Aniston e Brad Pitt, negli ultimi tempi, si sarebbero riavvicinati non poco. E c'è già chi sogna il ritorno di una coppia, sposata per quasi cinque anni.

Li avevamo lasciati nel backstage degli Screen Actors Guild, mentre si erano scambiati piccole e tenere effusioni. Brad Pitt e Jennifer Aniston, dal canto loro, non hanno mai diffuso indizi su un loro possibile ritorno di fiamma, ma ci sarebbero alcune conferme da parte di amici comuni. Non è un mistero, d'altronde, che in occasione dei suoi 50 anni l'attrice abbia invitato anche l'ex marito, con cui è stata sposata dal 2000 al 2005, prima di essere 'scaricata' per Angelina Jolie.

Negli ultimi tempi, però, le indiscrezioni si sono moltiplicate e alcuni amici della coppia hanno confermato che Jennifer Aniston e Brad Pitt si siano visti almeno cinque volte, e in gran segreto. Durante le vacanze di Natale, l'attore avrebbe fatto anche visita all'ex moglie nella sua casa di Bel Air. Al Mirror, un amico di Jennifer Aniston ha anche rivelato: «Credo che lei non abbia mai smesso di amarlo, anche se lui le ha spezzato il cuore. Quando si lasciarono, lui le giurò che non c'era di mezzo nessuna donna, eppure poche settimane dopo era già al fianco di Angelina Jolie. A Jennifer è servito molto tempo, ma è riuscito a perdonarlo per tutto quello che le ha fatto e dopo quel perdono ha trovato la forza di andare avanti».

