Jennifer Aniston mostra il vestito e le scarpe gettati in bagno e scatena i fan: «Spero sia stato Brad Pitt»

Il vestito gettato dentro la vasca da bagno, i tacchi super sexy tolti a casaccio, tutto vicino alla statuetta dell'ultimo premio ricevuto. Questo è il day after di Jennifer Aniston dopo la partecipazione ai SAG Awards e i fan già sognano. Dopo aver notato la vicinanza con l'ex, Brad Pitt, in molti hanno pensato (o sperato) che a toglierle quel vestito in modo così disordinato sia stato proprio l'attore.

Il bacio, gli sguardi che sono sembrati complici, hanno fatto pensare a un ritorno di fiamma e i fan della coppia stanno sperando che tutto questo gossip diventi realtà. D'altronde cosa potrebbe aver voluto dire Jennifer con quello scatto? Sotto la foto centinaia di commenti le chiedono se lei e Brad si sono divertiti la notte precedente, facendo battutine sul fatto che abbiano dormito nella stessa camera.

Nonostante i gossip però lei e l'attore continuano a negare, sostenendo che la loro sia solo un'amicizia ritrovata.

