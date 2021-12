Jennifer Garner, la reazione alle parole di Ben Affleck: «Disgustose»

Non è bastata la marcia indietro di Ben Affleck dopo le parole contro l'ex moglie Jennifer Garner, per evitare la reazione dell'attrice. Il regista di Argo ai microfoni di The Howard Stern Show aveva confessato che se fosse stato ancora sposato con Jennifer Garner probabilmente sarebbe ancora dipendente dall'alcol. Dichiarazioni che, com'era immaginabile, la donna non ha apprezzato, definendole «disgustose».

La reazione di Jennifer Garner

Come spiega una fonte vicina a Page Six, il rapporto con il coniuge non è stato facile, soprattutto negli ultimi anni di matrimonio, ma la Garner non ha mai rinunciato ad accudirlo. «Jen gli stava accanto perché lo amava. Questa è la madre dei suoi figli – spiega l'insider –. Jen è stata l'unica a prenderlo con sé più e più volte quando ha fatto cose orribili, quando è caduto dal carro o peggio». «Chiunque conosca il comportamento dei tossicodipendenti sa quanto possano essere falsi quei commenti per qualsiasi tossicodipendente, ma in particolare per Ben», ha aggiunto un'altra fonte.

Gli amici di Jennifer Garner si sono affrettati a difendere l'attrice, sottolineando come l'ex moglie non abbia mai parlato male di Ben Affleck. A proposito del suo divorzio nel 2016 a Vanity Fair la star dichiarò: "È l'amore della mia vita. Che cosa ho intenzione di fare al riguardo? È la persona più brillante in ogni stanza, la più carismatica, la più generosa. È solo un ragazzo complicato. Dico sempre: 'Quando il suo sole splende su di te, lo senti'. Ma quando il sole splende altrove, fa freddo. Può gettare un'ombra". E stavolta l'ombra lunga di Ben è arrivata anche a Jennifer.