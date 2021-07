Jennifer Lopez festeggia i 52 anni con Ben Affleck: passerella in barca e bikini mozzafiato

Jennifer Lopez festeggia in barca i suoi 52 anni e per l'occasione sceglie di postare sui social la sua prima foto "uficiale" con Ben Affleck a cui segue una passerella in bikini. La showgirl mostra il suo fisico mozzafiato che non sembra subire i cambiamenti del tempo.

Jlo e ben Affleck: il primo bacio ufficiale

Dopo mesi di indescrezioni e foto di paparazzi Jennifer Lopez ufficializza su Instagram la sua relazione con Ben Affleck e posta lo scatto di un appassionato bacio con l'attore. Un ravvicinamento vent'anni dopo le frequentazioni degli anni 2000 e la rottura nel 2004.

Jennifer Lopez, bomba sexy nell'ultimo video di "Cambia El Paso"

I due festeggiano insieme il 52 compleanno della showgirl a bordo di uno Yatch e passati i 50 anni, Jlo continua a mostrarsi con tutta la sua energia latina, racchiusa in un fisico impeccabile. La cantante posta una serie di scatti con un bikini colorato e un video in cui sfila mostrandosi in tutto il suo stile.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, ecco la foto del bacio: «Felici insieme, stavolta vogliono che duri»