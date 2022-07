Jennifer Lopez aggiunge il cognome Affleck dopo il matrimonio, negli Usa è polemica: «Colpo al femminismo»

JLo diventa Jennifer Lopez Affleck e in America scoppia la polemica. La cantante e attrice latino americana ha deciso di aggiungere il cognome del neo marito al suo, scatenando la critica delle femministe. Il New York Times "attacca" la scelta di Jenny per mano della scrittrice Jennifer Weiner, che in un momento difficile per i diritti delle donne negli States ha definito il cambio di cognome una scelta «particolarmente scoraggiante».

JLo e la "scelta medievale" sul cognome

Negli Stati Uniti l'80% delle donne compie la scelta di assumere il cognome del marito. Secondo la scrittrice del Times, un'usanza che affonda le radici nel sistema patriarcale e le leggi medievali in cui, per tutti gli effetti legali, una moglie perdeva qualsiasi identità individuale nel momento del matrimonio. Di conseguenza, un esempio nazionale come Jennifer Lopez avrebbe dovuto (secondo la Weiner) essere simbolo di cambiamento. Per Rachael Robnett, psicologa dell'Università del Nevada, «la scelta di J.Lo riflette il maggior status e il potere degli uomini nelle relazioni e nella società». Immaginate per un attimo se Ben Affleck avesse scelto di chiamarsi Lopez: La gente considera prendere il cognome del marito una simpatica tradizione", ha detto la Robnett: "Ma è in gioco il potere. E il potere conta».

La luna di miele a Parigi

Intanto dalla coppia non sono arrivate risposte. Jennifer e Ben si godono la luna di miele a Parigi, tra cene a lume di candela, passeggiate romantiche e shopping. Presenti anche i rispettivi figli, che non li lasciano mai soli e sono già diventati una grande famiglia.