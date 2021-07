Jennifer Lopez e Ben Affleck, aperitivo e shopping a Capri in via Camerelle

J.Lo e Ben Affleck aperitivo al tramonto a “Le Camerelle” l’elegante locale con i tavolini sulla strada più celebrata dell’isola azzurra dove la coppia dopo una lunga ed estenuante passeggiata lungo le strade del centro storico di Capri si è fermata per alcune ore per riposarsi sorseggiando uno speciale long drink mentre lo staff e muscolosi body guard tenevano lontano la folla di curiosi che ha inseguito la coppia per l’intera passeggiata.

Dopo il drink alle Camerelle Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono dedicati allo shopping di lusso entrando in quasi tutte le boutique che costeggiano la strada, brand famosi, internazionali ed esclusivi ed originali negozi come quelli dei sandali artigianali come quelli dei sandali preziosi di Manuela creati con i cristalli preziosi di Swarovski.