Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi, l'ipotesi di un matrimonio segreto

Non avrebbero fatto annunci per evitare il clamore mediatico che 19 anni contribuì a mettere in crisi il loro amore potesse far saltare di nuovo le nozze: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposati di nascosto senza far sapere nulla alla stampa Usa, che ora specula sull'ipotesi di un matrimonio segreto.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposati: l'ipotesi di un matrimonio segreto

La coppia avrebbe pronunciato il fatidico "sì" al Ritz-Reynolds Hotel sul Lago Oconee in Georgia. Secondo alcuni tabloid, i Bennifer – così li chiamano affettuosamente i fan da vent'anni – avrebbero fatto firmare a ospiti e organizzatori un rigidissimo accordo di segretezza per evitare la fuga di notizie. A diffondere i primi rumors sarebbero stati i vicini dell'esclusivo hotel, la cui chiusura prolungata e i frenetici preparativi avrebbero destato una certa curiosità.

Bennifer, tutti i matrimoni di JLo e Ben Affleck

Per Jennifer Lopez, 52 anni, si tratta del quarto matrimonio. La popstar è stata sposata con Ojani Noa dal 1997 al 1998, poi con Chris Judd, dal 2001 al 2003 e, infine, con Marc Anthony, da cui ha avuto due figli, prima di divorziare nel 2014. Nel 2021 avrebbe dovuto sposarsi con l'ex sportivo Alexander Rodriguez, ma il ritorno di fiamma con l'ex fidanzato Ben Affleck ha fatto naufragare le nozze. L'attore d'altra parte, più giovane di JLo di tre anni, si è sposato nel 2005 con Jennifer Garner da cui ha avuto tre figli. Il loro matrimonio è finito nel 2018.

«Siamo più vecchi ora, siamo più intelligenti, abbiamo più esperienza, siamo in posti diversi nelle nostre vite, abbiamo figli ora, e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose» aveva commentato qualche mese fa Jennifer Lopez a People. Adesso JLo e Ben, che nel 2003 furono a un passo dal matrimonio, dopo tanto cercare sembrano avere finalmente coronato il proprio sogno d'amore.