Jennifer Lopez saluta Capri con la cucina di Gennarino Esposito, Spike Lee se la gusta

Il saluto a Capri è con un brindisi, su un Riva vintage, che l'ha accompagnato al megayacht ancorato in rada. Jlo, al secolo Jennifer Lopez, anzi ormai Jennifer Lynn Affleck, ha lasciato l'isola dopo averla animata come nessuno aveva fatto negli ultimi anni.

E, prima di andare via, dopo il record di incassi per beneficenza garantiti dal suo show alla certosa di San Giacomo, si è regalata una cornice da sogno per uno shooting da sogno, probabilmente destinato a lanciare un suo brand personale, per ora rigidamente mantenuto top secret.

Dopo il meritato relax a bordo del Synthesis, lo yacht ormeggiato a largo della baia di Marina Piccola, con i figli, il cognato Casey Affleck e il suo staff, già lunedì mattina Jennifer si era rimessa al lavoro, stavolta per la preparazione di uno spot pubblicitario. La location manager caprese Marcella Caiazzo aveva individuato per lei una villa a strapiombo sul mare, immersa nel verde. Dove la diva ha anche assaggiato la cucina dello chef bistellato Gennarino Esposito che per lei ha preparato piatti di tradizione, ma da lui reinventati, come lenticchie e scarola, melanzane a funghetto e dentice all'acqua pazza.

Nello spot JLo ha voluto inserire anche le immagini della Canzone del Mare, luogo iconico di Capri, che oggi appartiene alla famiglia Iacono e venne fatto costruire su un antico fortino a metà degli anni 40 da Gracie Fields, storica cantante inglese che decise di vivere sull'isola e di dare al suo buen retiro quel nome così suggestivo.

Al calar del sole si è imbarcata su un motoscafo Riva e si è regalata l'ultima immagine destinata ai social, salutando da bordo, con lo scenario dei Faraglioni e un mare piatto, blu cobalto, e come aveva già scritto sul suo Instagram, una mattina, ha gridato ancora una volta: «Grazie Capri, ti amo».

Non è andato via dall'isola, invece, Spike Lee, che si è concesso ancora un pranzo a Villa Verde dove anche a lui, ormai è una moda da ristorante, hanno servito la pizza intonando «That's amore». Come successo qualche giorno fa alla Lopez.