Jennifer Lopez e il ciuffo spiritoso mentre fa il bagno. La pettinatura alla "Tutti pazzi per Mary"

Jennifer Lopez scherza con i fan e fa un ciuffo fai da te nella vasca da bagno ma molti notano la somiglianza con una nota scena cinematografica. La cantante ha voluto giocare con i suoi followers e ha scelto di mostrarsi in un momento intimo ma decisamente ironico.

Mentre è nella vasca da bagno e si lava i capelli ha modellato la sua chioma con un ciuffo decisamente insolito. Tante sono state le persone che ne hanno apprezzato l'ironia e c'è chi ha visto una somiglianza con Cameron Diaz nel film tutti pazzi per Mary. Ma nella celebre scena, la protagonista non usa né shampo né gel per creare il suo ciuffo...Chissà se JLo nel farsi la stravagante pettinatura ha pensato a quello che avrebbe potuto ricordare?

