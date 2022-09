Jennifer Lopez, è già crisi con Ben Affleck? «Lei teme che possa stancarsi o ricadere in vecchi vizi»

Crisi dopo solo otto settimane dalle nozze. Dopo il matrimonio lampo a Las Vegas, la festa in Georgia e una lunga luna di miele in Europa, i Bennifer sono tornati alla normalità. Ma sembra che ci sia già aria di crisi e JLo sarebbe pronta a tutto pur di arginare il rischio dell'ennesima separazione.

I MOTIVI

Secondo alcune testimonianze dei fan, l’attore sarebbe apparso particolarmente cupo durante il suo rientro alla realtà di Los Angeles, dopo le nozze. La stessa Jennifer avrebbe notato un improvviso cambio di umore del marito e starebbe iniziando seriamente a preoccuparsi che possa essere l’inizio di una crisi. «Ora che tutta l’eccitazione del matrimonio e della luna di miele è svanita, Jen è nel panico perché teme che Ben possa annoiarsi della vita matrimoniale molto rapidamente» ha raccontato un insider vicino alla coppia al magazine Heat World. Di recente, la coppia è stata avvistata al Festival Malibu Chilli Cook-off insieme ai gemelli di J Lo, Emme e Max. Ai fan non è sfuggito l’umore cupo di Affleck: «Perché sembra così dannatamente infelice?» ha twittato una di loro. «Non la guarda quasi mai nella maggior parte delle foto, non è un buon segno».



E sulla pop star, l'insider dice che starebbe trovando un modo per evitare che Ben si stanchi di lei: «Sente un’enorme pressione nel dover far funzionare questo matrimonio e sta facendo tutto il possibile per mantenere Ben felice e occupato. Ha persino cercato di convincerlo ad unirsi ai suoi allenamenti ‘punitivi’ e ad andare a più eventi insieme in modo da poterlo tenere d’occhio». Secondo l’insider, la pop star starebbe organizzando persino una sala giochi per Ben, in modo che lui possa trascorrere volentieri più tempo possibile a casa insieme ai suoi amici. Sembra che lei temi che il marito possa tornare alle sue vecchie cattive abitudini, considerati i suoi trascorsi in materia di feste e giochi d'azzardo.