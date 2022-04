Jeremias Rodriguez si sposa con Deborah Togni: il dolce indizio social

Fiori d'arancio per Jeremias Rodriguez. Ad appena due settimane dall'uscita dell'Isola dei Famosi, l'ex vippone ci riserva una dolce sorpresa. Il fratello di Belen e Cechu Rodriguez si sposa con la storica fidanzata Deborah Togni.

Jeremias Rodriguez si sposa: l'indizio social

Prima di lasciare definitivamente l'Honduras, il concorrente aveva rivelato di avere un annuncio da fare, che avrebbe svelato solo una volta arrivato in Italia. Le sue parole avevano acceso la curiosità del pubblico che si era chiesto di cosa potesse trattarsi.

Poche ore fa è arrivato l'indizio social che ha sciolto ogni dubbio: Jeremias ha pubblicato una foto della fidanzata Deborah Togni in abito bianco. La ragazza, immortalata di spalle in un atelier di abiti da sposa, è avvolta in un candido vestito con strascico e romantica gala. «Pronta a sposarmi?» chiede il fidanzato, confermando il gossip. Si attende l'annuncio ufficiale da parte della coppia, ma ormai il lieto evento è già sulla bocca di tutti.