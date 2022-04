Jessica Selassiè e Barù, fan dei Jerù in rivolta dopo Verissimo: «Cafone». E lei risponde così

Fan dei Jerù e di Jessica Selassiè in rivolta dopo le parole di Barù a Verissimo. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha chiesto chiaramente di mettere un punto a una storia che non è mai esistita e non avrebbe ancora visto la principessa dopo l'uscita dalla casa. Il popolo del web che li ha seguiti al Grande Fratello Vip si divide tra chi lo definisce «cafone» e chi continua a sostenerlo sperando che presto si accorga dei suoi sentimenti.

Intanto, non è passato inosservato il gesto di Jessica ritenuto una risposta all'intervista. Le dichiarazioni di Barù avrebbero spinto la vincitrice del reality a smettere di seguire l'account Instagram dell'ex coinquilino. Nello studio di Verissimo, Barù ha chiuso definitivamente tutte le ipotesi su una relazione tra lui e Jessica: «Non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene, ho un affetto profondo per un’amica».

La principessa, allora, dopo aver udito queste dichiarazioni, ha deciso di "defolloware" l’ex coinquilino da Instagram. Dopo l’intervista, tutti i fan della coppia chiamata “Jerù” si sono riversati su Twitter per commentare l’accaduto. Barù Gaetani ha voluto condividere con tutti i suoi follower alcuni messaggi ricevuti in privato. Un utente lo ha definito un «cafone arricchito» e lui ha risposto ironicamente: «Sarebbe il mio sogno». C'è però anche chi si mette l'anima in pace: «Ci è sempre piaciuto il loro rapporto ed essendo sognatori ci piacerebbe vederli insieme. Se così non dovesse essere li sosterremo e apprezzeremo lo stesso come singoli».