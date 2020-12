Jo Squillo, viaggio di Natale alle Maldive: «Cattivo gusto. Tutti in zona rossa, ma i vip...»

Jo Squillo durante le vacanze di Natale parte per le Maldive, posta sul social il suo viaggio e viene duramente criticata dai follower che trovano la cosa fuori luogo e di cattivo gusto.

Jo Squillo ha annunciato dal social il suo viaggio natalizio e ha postato dal social alcuni momenti, dalla partenza, all’arrivo sulle cristalline spiagge delle Maldive. La trovato però ha indispettito alcuni fan che hanno trovato la cosa un po’ fuori luogo, date le difficoltà generali e le regole che impongono di non muoversi. Le critiche infatti non sono mancate: «Visti i tempi – ha scritto una fan - trovo il post di cattivo gusto e irrispettoso bei confronti di chi combatte per tutti, di chi si sacrifica per tutti, di chi non viaggia per rispetto di chi non può (cioè tutti) e per la tutela della salute pubblica di tutti. Se poi ci si ammala bisognerebbe avere il coraggio di firmare una carta dove si rinuncia alle cure. Per coerenza».

«Eh certo.. – aggiunge un altro follower - siamo solo noi comuni mortali a rimanere segregati in casa!», oppure: «Il mio non è un giudizio su di te , perché mi sei sempre piaciuta e sei simpatica, ma se la ragione di questo post sono davvero “le tue vacanze natalizie “ trovo che stavolta hai toppato», seguito da: «Tutti chiusi in zona rossa...non possiamo andare a trovare i parenti.. ma i VIP possono.. e quando arrivano in Paradiso non serve neanche più la mascherina....».

