Altro che Harry e Meghan: c'è un'altra corte reale dove gli scandali sembrano essere di casa. Il principe Joachim di Danimarca sarebbe stato messo alla porta perché innamorato della cognata, moglie dell'erede al trono. Sarebbe questa, (suggerisce una rivista spagnola), la vera ragione che ha spinto la regina Margrethe II, 82 anni di cui 50 sul trono danese, a restringere la sua monarchia, togliendo i titoli ai nipoti nati dai due matrimoni del principe Joachim, suo secondogenito. Un motivo del tutto personale e non istituzionale, quindi: retrocedere la famiglia di Joachim significa disimpegnarla dai doveri reali.

I nipoti senza titoli

Quattro dei nipoti della regina, ovvero i figli nati dai due matrimoni del principe Joachim, suo secondogenito: i principi Nikolai (23), Felix (20), Henrik (13) e Athena (10) non avranno i titoli reali. Quella che sembrava inizialmente una mossa legata più alla gestione interna della monarchia ha cambiato veste in queste ore, dopo un gossip comparso sulla rivista spagnola Vanitatis Elconfidentcial, che infittisce la trama donandole una allure da telenovela.

La cotta per la cognata

Secondo quanto scritto, a spingere la regina Margrethe II a togliere i titoli ai nipoti sarebbe stata una «cotta» del principe Joachim (sposato con la principessa Marie di Danimarca) per sua cognata, la principessa ereditaria Mary, originaria dell'Australia e sposata quindi con il principe Frederik, 54 anni, erede al trono. Insieme hanno avuto quattro figli, Christian, 16, Isabella, 15, e i gemelli Vincent e Josephine, 11, che occupano dal secondo al quinto gradino nella linea di successione.

Le voci sul presunto innamoramento del principe Joachim sono state alimentate anche dalle rivelazioni di alcune fonti interne alla famiglia reale danese, secondo cui esisterebbe una fotografia in cui il principe Joachim sembra che stia cercando di baciare la principessa Mary, ad un gala, «in un momento di ubriachezza». Restano tutte insinuazioni, per quella che potrebbe diventare una travagliata ma molto appassionante e appassionata storia d'amore. Al momento l'unica cosa certa è che i quattro nipoti della regina Margrethe II non godranno più del titolo di Altezza Reale.