Il guru del fitness Joe Delaney in vacanza tra Napoli e Sorrento

Domenica 3 Giugno 2018, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - La prova costume l'ha decisamente superata. E non poteva essere altrimenti: negli ultimi anni Joe Delaney è diventato uno dei body builder più famosi e seguiti sui social network, attraverso i quali dispensa consigli in materia di allenamento e alimentazioni a chi vuole mettersi in forma. Ma anche gli atleti di livello internazionale vanno in vacanza e così il 28enne inglese ha scelto la Campania per godersi qualche giorno di relax in compagnia della fidanzata.Tappa obbligata i bagni della Regina Giovanna, a Sorrento, dove Delaney ha fatto sfoggio del suo fisico da paura costruito dopo anni di allenamenti in palestra: pettorali scolpiti, bicipiti tonici, addominali a tartaruga. Dalla penisola sorrentina a Positano, dove il 28enne inglese si è fatto fotografare insieme alla compagna, e al Vesuvio, dove la coppia si è recata per un'escursione. Infine il tour nei vicoli di Napoli: qui Delaney, in canotta bianca e pantaloncini beige, appare seduto su alcuni scalini nel centro storico (sempre con i muscoli in bella evidenza, ovviamente).Gli scatti, pubblicati su Instagram, hanno fatto immediatamente incetta di 'like'. E non c'è da meravigliarsi: appassionato di fitness, viaggi e video, Delaney è una star dei social network. Avvicinatosi alla palestra all'età di 16 anni, dopo aver notato i progressi fisici del fratello, in breve tempo ha raggiunto i vertici del body building prima di aprire un canale YouTube attraverso il quale illustra programmi di allenamento, offre consigli in materia di alimentazione e risponde alle domande di centinaia di migliaia di follower: un impegno che l'ha fatto diventare un autentico guru del fitness e del coaching online.