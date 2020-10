John Legend e Chrissy Teigen, il terzo figlio morto. Le foto strazianti sul web: «Scusaci Jack»

Grande dolore per Chrissy Teigen e John Legend dopo aver perso il loro bambino a causa di un aborto spontaneo. La modella era finita in ospedale due giorni fa per un'emorragia interna. Chrissy Teigen ha pubblicato su Instagram un post in cui racconta l'accaduto, un messaggio straziante corredato dalle fotografie dei due coniugi in lacrime in clinica dopo l'intervento. «Siamo scioccati - scrive Chrissy - da un dolore profondo di cui senti solo parlare, il tipo di dolore che non abbiamo mai provato prima. Non siamo stati in grado di fermare l'emorragia e dare al nostro bambino i liquidi di cui aveva bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Semplicemente non era abbastanza».

Chrissy Teigen e il cantautore John Legend raccontano poi un particolare che rende ancora più doloroso l'accaduto: «Non decidiamo mai i nomi da dare ai nostri figli prima che nascano, lo facciamo appena prima di lasciare l’ospedale. Ma per qualche motivo avevamo iniziato a chiamare questo piccolo nella mia pancia Jack. Quindi per noi sarà sempre Jack. Ha lavorato duramente per fare parte della nostra famiglia e ne farà parte per sempre».

La moglie di John Legend si rivolge poi direttamente allo sfortunato Jack: «Mi dispiace così tanto che i primi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, che non abbiamo potuto darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Noi ti ameremo per sempre». Chrissy e John, dopo il dramma, cercano di guardare avanti: «Siamo così grati per la vita che abbiamo, per i nostri meravigliosi bambini Luna e Miles, per tutte le cose incredibili che siamo stati in grado di vivere. Ma ogni giorno non può essere pieno di sole. Ma ci abbracceremo e ci ameremo di più e ce la faremo».



