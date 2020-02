Johnny Depp e Amber Heard, spunta la registrazione in cui lei confessa: «Ti ho picchiato»

Amber Heard avrebbe colpito Johnny Depp con «pentole, padelle e vasi». Questo il contenuto di alcune registrazioni audio pubblicate in esclusiva dal DailyMail.com che rivelerebbero nuovi dettagli del divorzio fra i due attori. Nella confessione audio, infatti, l'attrice 33enne ammetterebbe di aver colpito il divo di Hollywood e di avergli lanciato addosso «pentole, padelle e vasi» in un eccesso d'ira. Le registrazioni in possesso del quotidiano inglese farebbero parte di una sessione informale di terapia di due ore registrata consensualmente nel 2015 sul cellulare di Heard e concessa a DailyMail.com da una fonte.

«Mi dispiace non averti colpito in faccia con un vero schiaffo, ti stavo colpendo ma non ti ho dato un pugno. Tesoro, non sei stato preso a pugni», uno dei passaggi registrati in una delle conversazione fra Heard e Depp in cui, spiega il DailyMail, la donna «cerca di minimizzare il suo sfogo della sera precedente». E ancora: «Non so quale sia stato il movimento della mia mano, ma stai bene, non ti ho ferito, non ti ho dato un pugno, ti stavo colpendo», dice Heard, che rinfaccia a Depp di averla colpita a sua volta. «Ti ho spinta», la replica dell'attore.

Negli audio Depp appare disperato: «Sono partito ieri sera. Onestamente, te lo giuro, perché non riuscivo a sopportare l'idea di un altro scontro fisico, di altri abusi fisici fra noi. Perché se avessimo continuato - dice l'attore rivolgendosi all'allora moglie - sarebbe andata fottutamente male. E piccola, te l'ho già detto. Sono spaventato a morte, in questo momento siamo una fottuta scena del crimine». Ma Heard - spiega il DailyMail, «che ha chiesto il divorzio nel maggio 2016 accusando Depp di averla picchiata durante il loro matrimonio durato 18 mesi, avverte: 'Non posso prometterti che non arriverò di nuovo alle mani. Dio, a volte mi arrabbio così tanto da perderè» il controllo, confessa nell'audio.



Secondo il quotidiano, ci sarebbero anche altri nastri in cui gli ex sposi si scambierebbero accuse di violenza domestica, accuse portate da Depp in tribunale in un caso di diffamazione da 50 milioni di dollari in Virginia dopo l'editoriale firmato da Heard per il Washington Post, nel quale l'attrice avrebbe descritto nel dettaglio le sue esperienze come presunta vittima di violenza domestica.

