Johnny Depp e il divorzio da Amber Heard: «Uno schifo, non sono violento. Trasformato in una bestia»

Giovedì 4 Ottobre 2018, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 20:54

“Fa male. La cosa che mi fa più male è essere presentato come qualcosa lontanissimo da me. Far male a qualcuno che ami, come una specie di bullo? No, non potevo essere io. Non sono un uomo violento”. Per la prima voltaparla della tormentata fine del suo rapporto con la moglie: “All'inizio ho tenuto la bocca chiusa. Sapevo che questa cosa mi sarebbe rimasta addosso, ma ho cercato di andare avanti. Non ho mai parlato di questo schifo”.Scatti di Amber con i lividi, pettegolezzi, avvocati e l’immagine dell’attore è cambiata: “In breve tempo questa versione di Cenerentola - per dirla in breve - si è trasformata in una bestia – ha fatto sapere in un’intervista a”GQ” - E' Quasimodo. Sentivo che le persone mi guardavano in modo diverso per via delle accuse. Poi hanno cominciato a scrivere cose come “E' pazzo. Deve fare un test per la sanità mentale”…”.I due si sono accordati e Amber ha ritirato le accuse: “So la verità e se dovessi lasciare tutto oggi, il lavoro, la carriera, tutto, se dovessi sparire, bene così”.Di certo è sempre stato estraneo ai meccanismi di Hollywood: “Questo vile fottuto circo. Ha forse fermato tutti i mercanti di Hollywood che volevano farmi chiudere la bocca? C'era in ballo un bel po' di soldi. Le persone mi hanno denunciato ogni volta che ne hanno avuto l'opportunità, è così ovvio”.