Johnny Depp all'assalto della coda alla vaccinara: le foto nel ristorante romano

Ultimo aggiornamento: 15:22

Lo stress si combatte a colpi di forchetta. Nel caso specifico, di tagliatelle con sugo di coda alla vaccinara. Parola del pirata. L'attore, reduce dal processo contro il tabloid inglese The Sun che lo aveva definito "picchiatore di donne" accusandolo di aver alzato le mani sull'allora moglie Amber Heard, si è preso una saporita pausa dalle vicende giudiziarie con unaIl Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi è arrivato ieri sera all', ristorante nel cuore di- proprio di fronte ai magazzini Harrods - aperto dall'imprenditore Andrea Reitano e ritrovo di personaggi dello showbiz come l'attrice Gal Gadot (Wonder Woman) e i calciatori Erik Lamela.Macchina fotografica al collo, gli immancabili occhiali da sole e un look grunge, Johnny Depp è stato accolto insieme ad alcuni amici in una saletta riservata del locale. Qui ha respirato l'aria della Capitale grazie alle foto dei monumenti più famosi al mondo, dal Colosseo alla fontana di Trevi.Per il menù, la scelta è ricaduta su una abbondante porizione di pasta al sugo di coda alla vaccinara. Un piatto che deve essere rimasto impresso nelle papille gustative di Depp, che è tornato al ristorante romano per la seconda volta. Solo al termine della cena gli altri clienti dell'Osteria hanno notato la presenza dell'attore, che alla richiesta di scattare qualche foto non si è tirato indietro.