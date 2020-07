Teatro San Carlo, Jonas Kaufmann e Anita Rachvelishvili in gita a Marina del Cantone

Escursione enogastronomia in costiera sorrentina per i protagonisti della Aida, in scena al San Carlo di Napoli da stasera fino a venerdì al Teatro partenopeo. Radames, Jonas Kaufmann, e Amneris, Anita Rachvelishvili, infatti, sono stati a pranzo, ieri, alla Taverna del Capitano, il locale stellato di Marina del Cantone. Alfonso e Mariella, lieti della importante visita, hanno dedicato agli illustri ospiti la massima attenzione, proponendo il menù di casa, caratterizzato dai sapori tipici del territorio.

