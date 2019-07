Domenica 7 Luglio 2019, 16:20

Hanno detto sì davanti a 45mila persone, Massimiliano Parmentola e Mariarosaria Libero di Castellammare. Si celebra anche un matrimonio nella prima tappa del Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro, con una marcia nuziale rock e come celebrante un certo Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti.I due fans del cantante arrivano in abiti nuziali assieme alle figlie di Pia e Sara, Jovanotti scherza "Avete nomi brevi, così quando qualcuno vi vuole chiamare subito correte come diceva Massimo Troisi", poi il rito nunziale in perfeto stile Jova. Il video del loro matrimonio già impazza sui social e in particolare Tony Mauriello ha diffuso sulle pagine facebook dedicate alla città il rito dal sapore stabiese. Massimiiano e Mariarosariasono entrambe di Castellammare ma vivono da anni in provincia di Udine dove stanno crescendo le loro bimbe che assistono emozionate ad un matrimonio davanti ad una folla festante. "Vuoi tu Massimiliano prendere in sposa la tua collaudata fidanzata dopo anni" è il rituale ripensato dall'artista per rendere unico il momento tra i due stabiesi. Il bacio e la festa continua per matrimonio del tutto eccezionale.