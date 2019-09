Jovanotti, la romantica dedica alla moglie Francesca per l'anniversario: «Complici di un piano rivoluzionario»

Venerdì 6 Settembre 2019, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jovanotti, reduce dallo straordinario e spettacolare tour sulle spiagge più belle d’Italia, festeggia con un romantico post su Instagram gli 11 anni di matrimonio con sua moglie Francesca Valiani, sposata a Cortona il 6 settembre 2008.«Complici di un piano rivoluzionario» la didascalia scelta per far da cornice ad un post essenziale e pieno d'amore, che non poteva non contenere una delle frasi più emblematiche delle sue ultime canzoni.Si tratta di uno dei tanti versi buttati giù dal "Jova" pensando a Francesca, il grande amore della sua vita, la donna con la quale ormai da 20 anni condivide praticamente tutto.Il cantante toscano è andato a scovarlo al centro del brano «Chiaro di luna», per festeggiare gli 11 anni di matrimonio con la storica compagna. «6 settembre 2008» ha poi scritto Lorenzo accanto al dolce scatto che li ritrae insieme, ricordando anche il giorno in cui hanno pronunciato il fatidico "Sì" davanti all'altare della chiesa di Cortona.«Se so di essere una donna molto invidiata? Può essere, d’altronde essere amati non è una cosa scontata» aveva dichiarato qualche tempo fa Francesca al settimanale Vanity Fair.Lorenzo le ha dedicato tantissime canzoni, una più bella dell’altra: «In quei brani però c’è tutto: c’è la verità e anche il mestiere», ci tiene a sottolineare lei. «Per questo, anche se riconosco che racconta qualcosa che esiste, non penso che sia soltanto mia».Nonostante i riflettori siano però sempre puntati sui loro movimenti, la coppia cerca comunque di conservare una certa intimità: ed è questo uno dei motivi per cui rarissime sono le foto pubblicate insieme sui social, utilizzati spesso per celebrare avvenimenti importanti.