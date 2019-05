Jude Law e Philippa Coan sposi in gran segreto a Londra

Giovedì 2 Maggio 2019, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 21:37

Secondoper: l'attore britannico, 46 anni, ha sposato in gran segreto, a, la sua. Tutti si aspettavano l'unione tra l'attore e la psicologa 32enne nel mese di maggio, ma la coppia ha anticipato e sorpreso tutti, sposandosi due giorni fa alla Old Marylebone Town Hall.Una cerimonia intima, riservata a parenti ed amici più stretti, senza ospiti vip. Come riporta il Sun indossava un completo elegante ma sportivo, mentre la sua nuova moglie, ancora più elegante, non ha rinunciato al bianco, anche se con un taglio meno tradizionale. Persi tratta delle seconde nozze, dopo quelle del 2003 con la collega Sadie Frost, che gli ha dato tre figli.Molto famosa e chiacchierata è stata anche la lunga relazione trae Sienna Miller, durata dieci anni tra alti e bassi (oltre a qualche tradimento di troppo). Tra mille vicissitudini sentimentali, l'attore ha avuto altri due figlie: una dalla modella Samantha Burke e una dalla cantante Catherine Harding. Forse lo stessoha deciso di dire basta ad una vita sentimentale tormentata, decidendosi di legare alla bellissima psicologa londinese.