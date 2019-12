Verissimo, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa: «Proposta di matrimonio? Mi inchinai e le venne da vomitare»

Edoardo Stoppa e la sua compagna Juliana Moreira sono ospiti a Verissimo, la trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin. Tanti gli aneddoti divertenti sulla lunga storia della coppia. L’inviato di Striscia racconta: «Cosa mi aveva colpito di lei? Lei è quello che si vede, molto espansiva, allegra, solare, quelle cose ti colpiscono subito. Poi è una ragazza passabile, non è brutta, e poi non se la tira, ci siamo messi a parlare, e poi è rimasta questa cosa tra di noi. Dieci anni prima di sposarci? La vita va talmente veloce che sono passati velocissimi. Lei pensava che la stessi imbrogliando. La proposta di matrimonio è arrivata a New York, un posto classico per una dichiarazione. Mi preparo con questo anello tramandato da mia nonna di generazione in generazione, arriviamo in cima all’Empire State Building e lei si butta sul divano perché faceva freddo. Quando io mi inginocchio, nel momento più romantico, a lei è venuto da vomitare!».

I due sono davvero innamorati. Edoardo Stoppa ha da poco festeggiato il suo compleanno con un grande party accanto alla sua compagna, ai loro due figli e ai tanti collaboratori. Per l'occasione, Juliana aveva fatto gli auguri ad Edoardo sui social con un messaggio pieno di amore che ha conquistato loro fan. «Cosa dire…- scrive la Moreira sul proprio profilo Instagram, pubblicando uno scatto di famiglia - Oramai sono 50… Gli anni migliori e le cose più belle che io ho avuto la fortuna di fare in questa vita, le ho fatte con TE. Auguri Amore Mio, grazie per condividere la tua vita con me!!!».Immediata la risposta di Stoppa, che ha condiviso il suo pensiero con un breve post: «Grazie mille amore mio!!! – si legge sul suo profilo ufficiale – Sono io che ti ringrazio per questi anni passati assieme, per essere qui per i miei 50 anni, per avermi regalato una famiglia e una vita splendida. In attesa di festeggiare i 60/70/80…assieme!».

