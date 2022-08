Justin Bieber e Hailey Baldwin, l'outfit opposto della coppia

Uno stile decisamente contrastante per una delle giovani coppie più amate nello 'show-biz' a stelle e strisce. Justin Bieber e Hailey Baldwin sono molto affiatati, ma per l'outfit scelgono dei 'concept' decisamente opposti.

Justin Bieber e Hailey Baldwin, outfit agli antipodi

Che Justin Bieber e sua moglie Hailey abbiano stili particolarmente lontani tra loro, non è certo un mistero. Questa tendenza, però, si è decisamente accentuata da quello che tutti hanno potuto notare durante le loro ultime apparizioni in pubblico. L'ultima, in ordine cronologico, è stata una festa organizzata da Kendall Jenner per lanciare 818 Tequila, ultimo prodotto del suo brand. Se la modella ha indossato un outfit nero e sexy, con autoreggenti bene in vista, il cantante canadese ha invece scelto uno stile decisamente meno ricercato e più casual: felpa e jeans molto larghi, sneaker blu e un cappello giallo. Anche se c'è un motivo: si tratta di abiti e accessori di Drew House, la linea di streetwear di proprietà dello stesso Bieber. Lo riporta l'Independent.

Rispetto alla penultima uscita pubblica, tuttavia, il contrasto di stile è forse anche meno accentuato. Durante una cena in un ristorante di Los Angeles, infatti, Hailey Baldwin aveva scelto ancora una volta un outfit nero, sexy e particolarmente ricercato. Il marito, invece, indossava una tuta decisamente troppo larga. La coppia, però, non sembra tenere particolarmente ad apparire in pubblico con outfit coordinati. «Il mio stile dipende dal tipo di evento a cui vado. Mi ispiro molto alla principessa Diana, per il suo approccio alla moda. Lo ha sempre fatto nel modo in cui voleva lei, senza imposizioni» - aveva spiegato Hailey Baldwin in una recente intervista - «Nonostante l'importanza del ruolo che ricopriva, anche a livello istituzionale, ha sempre saputo esprimersi attraverso uno stile originale e personale».