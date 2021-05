Justine Mattera, il dramma della sorella Jessica a “Oggi è un altro giorno”: «Ha rischiato la vita». Serena Bortone commossa

Justine Mattera, il dramma della sorella Jessica a Oggi è un altro giorno. Serena Bortone commossa. La showgirl, ospite del salotto del pomeriggio di Rai Uno, ha parlato della sorella, colpita a 13 anni dal linfoma di Hodgkin: «Mia madre – ha rivelato - ha trovato una cura sperimentale e lei è guarita, ma per anni mi sono sentita abbandonata». Un lato poco conosciuto dell'ex moglie di Paolo Limiti, che per anni il pubblico ha seguito in tv...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati