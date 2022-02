Kanye West, la reazione del rapper dopo che Kim Kardashian spiega il motivo del divorzio

Da quando Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West lo scorso febbraio, dopo 7 anni di matrimonio, il rapper non si è mai rassegnato all'idea di allontanarsi dalla sua famiglia e ha sempre cercato di ricostruire il rapporto con la sua ex. L'ultimo disperato tentativo risale a poche ore fa, dopo che l'imprenditrice digitale ha rilasciato alcune dischiarazioni alla stampa in merito alla loro relazione.

Il motivo del divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West

In un'intervista pubblicata di recente da Vogue, Kardashian ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a separarsi dal cantante: "Per così tanto tempo, ho fatto ciò che ha reso felici le altre persone. E penso che negli ultimi due anni ho deciso: mi renderò felice", ha detto. "E anche se questo ha creato cambiamenti e causato il mio divorzio, penso che sia importante essere onesti con se stessi su ciò che ti rende davvero felice". "Io ho scelto me stessa", ha dichiarato Kim. "Penso che sia giusto scegliere te stessa".

La reazione di Kanye West all'intervista di Kim Kardshian

Parole che non sono piaciute al cantante, che da quando è tornato single e ha cambiato il suo nome in Ye – non a caso per riferirsi alla coppia il cantante sua l'espressione Kimye –, ha tentato in tutti i modi di avere un contatto diretto con l'ex moglie, nella speranza di appianare le divergenze e tornare di nuovo insieme. Dopo l'intervista il cantante ha pubblicato un collage di foto della moglie insieme ai loro figli North, Saint West, Chiacago e Psalm West, lanciando un appello affinché possano tornare a essere una famiglia: «Dio ti prego, riunisci di nuovo la nostra famiglia».

Non è la prima volta che il cantante fa questo genere di esternazioni. Già lo scorso novembre, durante l'annuale evento di beneficenza LA Mission nel giorno della Festa del Ringraziamento, aveva dichiarato: «Quando Dio riunirà Kimye (Kardashian e lui), ci saranno milioni di famiglie che saranno influenzate nel vedere che possono superare la loro separazione».

Già una volta ai microfoni di Fox News Kim Kardshian, oggi fidanzata con il comico Pete Davidson, aveva criticato l'ex marito per queste dichiarazioni pubbliche: «L'ossessione di West nel cercare di controllare e manipolare la nostra situazione in modo così negativo e pubblico sta solo causando ulteriore dolore per tutti». Chissà se Kanye avrà da replicare anche questa volta.