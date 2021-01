Kate Middleton, l'indiscrezione sulla presunta amante di William: «È stata un 'contrattempo'...». A due anni dai rumors, sul presunto flirt tra il principe William e la vicina di casa Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, nuove indiscrezioni riportano il "caso" alla ribalta.

A riporta l'affaire all'attenzione dei media è Angela Mollard, esperta in questioni reali. Fu lei a rivelare che Kate Middleton comanda a bacchetta il marito e a spiegare perché per un periodo non indossasse più l'anello di fidanzamento. Sul caso Rose Hanbury, l'esperta ha spiegato: «Non credo che William sia il tipo che metterebbe mai in pericolo il suo matrimonio o la monarchia. Ho il sospetto che fossero solo buoni amici e andassero d’accordo. Non nego la possibilità di un legame inappropriato. Ma il fatto che il pettegolezzo sia durato solo qualche mese e non se ne sia più parlato mi fa pensare che si sia trattato solo di un 'contrattempo'».

APPROFONDIMENTI PARENTI SERPENTI Meghan Markle, la sorellastra Samantha pubblica un libro di memorie... NERVI TESI Kate Middleton e William furiosi con Harry: «Ha fatto un gesto... SUCCESSI & ROVESCI Dai Cambridge ai Ferragnez, ecco il 2020 vissuto dalle stelle

E conclude: «Si è trattato di un periodo molto stressante e teso per Kate Middleton e William, direi l'ultimo scandalo che li ha riguardati come coppia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA