Kate Middleton aspetta il quarto figlio? Annulla la partecipazione all'evento all'ultimo minuto

L'assenza di Kate Middleton a un evento di gala non può passare inosservata, specialmente quando non è adeguatamente motivata. La duchessa di Chambridge doveva presenziare al Tusk Award dopo aver brillato al Royal Variety Show con un abito di pizzo nero e trasparente. Eppure all'ultimo minuto ha disdetto e lasciato solo il marito William. «Problemi con i figli», ha fatto sapere il suo staff, ma tanto è bastato per scatenare il gossip su una presunta gravidanza. Kate, infatti, ha rinunciato alle cerimonie solo quando era in dolce attesa. Chissà che non arrivi il quarto Royal Baby e che non segua l'esempio della Regina Elisabetta.

Il gossip, dunque, potrebbe essere suffragato dai precedenti. Da donna incinta tende a soffrire di nausee incompatibili con la vita pubblica. Non si conosce quali siano i motivi che l'avrebbero costretta a restare a casa , ma secondo il Daily Mail l'aver annullato la sua partecipazione al premio all'ultimo minuto lascerebbe pensare a qualcosa di importante dietro. Probabilmente uno dei tre figli era malato, ma il gossip sulla presunta gravidanza è servito.

Il rumor ha già popolato diverse volte le pagine dei giornali per poi essere smentito, ma nessun gesto aveva fatto discutere così tanto. Nessuna parola, inoltre, da William nel corso della serata. I duchi di Chambridge sono sempre stati dei grandi sostenitori dell’attività benefica dell’associazione, nota per il contrinbuto all’ambiente e alla fauna selvatica.

Per farsi perdonare, Kate ha comunque invitato a palazzo i vincitori del premio. Ha sorseggiato il tè delle cinque per complimentarsi del loro impegno a favore della natura.



