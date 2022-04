Budino al caramello e cupcake, le "dolci" passioni di Kate Middleton e Charlotte

Kate Middleton appassionata di torte e con un debole per il budino al caramello e la figlia Charlotte abile nella preparazione dei cupcake. Sono queste le “dolci” preferenze della famiglia reale.

Foto: Ansa

Budino al caramello e cupcake, le "dolci" passioni di Kate e Charlotte

Durante un'apparizione insieme alla Regina della pasticceria Mary Berry durante lo show "A Berry Royal Christmas" nel 2019, Kate ha parlato del suo amore per la preparazione delle torte di compleanno per i suoi tre figli, che per lei è diventata una vera e propria “tradizione”: «Adoro farle – ha spiegato - È diventata un po' una tradizione… Sto sveglia fino a mezzanotte con quantità ridicole di mix di torte e glassa e ne preparo sempre troppa. Ma è una cosa che amo fare…». Sulle sue tracce anche la figlia Charlotte specializzata, assieme agli amichetti, nella preparazione dei cupcakes: «Stava preparando i cupcakes – ha raccontato Kate - ed erano soli... se non migliori dei miei, erano bellissimi… E lei rideva e si divertiva».

L'ex chef di corte, Darren McGrady, ha divulgato il dolce preferito di Kate in un video pubblicato in collaborazione con Delish su YouTube. Sebbene non abbia mai cucinato per la Middleton persona, ha rivelato di conoscere bene il suo "peccato di gola" preferito: il budino al caramello. Nel video Darren ha iniziato a preparare la ricetta sentenziando: «Questa è la ricetta reale, e so che Kate lo adorerebbe».